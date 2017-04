Les producteurs de Star Wars rendent un vibrant hommage à la princesse Leia

Si vous êtes fan de Star Wars et de ses héros légendaires, vous n'êtes pas sans savoir que Carrie Fisher nous a quitté en décembre dernier. Les studios de production ont publié un court montage vidéo afin de vous rassurer et vous rappeler que la Princesse Leia fera bien partie du prochain épisode.



2017 est aussi l’occasion de célébrer les 40 ans de la saga et cet évènement s’appelle la « Star Wars Celebration 2017 ». La production en a profité pour interviewer ceux qui ont travaillé avec Carrie Fisher et entendre leurs souvenirs.

A Tribute To Carrie Fisher

La vidéo en mémoire de l’actrice la montre en train de discuter avec le réalisateur de l’épisode « The Last Jedi » Rian Johnson. Rappelons que la famille de Carrie Fisher a donné son accord pour que les studios de production puissent utiliser son apparence dans l’épisode 9. Il ne reste plus qu’à savoir ce que l’avenir réserve à la Princesse Leia dans les deux prochains épisodes.