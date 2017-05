Star Wars : le dernier Jedi est un LEGO

Star Wars: The Last Jedi Lego Trailer

Les petites briques se transforment en un véritable chef-d'œuvre entre des mains expertes. Elles arrivent même à percer au cinéma à l’image de La Grande Aventure Lego et de sa suite Lego Batman. Alors que les versions en Lego des longs métrages commencent à prendre du terrain, les bandes-annonces connaissent également leur équivalent en petites briques. C’est le cas du trailer de Star Wars : le dernier Jedi dont la sortie est attendue en fin d’année. La vidéo publiée sur YouTube est l’œuvre de Toscano Bricks, grand spécialiste du genre depuis des années.

Star Wars: The Last Jedi Lego Trailer Comparison

Comme toujours, Toscano Bricks a été fidèle à lui-même dans le souci des détails. Chaque scène a été reproduite fidèlement par rapport à la bande-annonce originale. On entend même la voix off de Luke Skywalker interprété par Mark Hamill. Pour plus de réalisme, il a été ajouté des effets spéciaux. La séquence fait sourire par son sérieux alors que les personnages sont des objets en plastiques tout à fait inoffensifs.

Star Wars: le dernier Jedi est la suite de l’épisode VII qui a introduit la jeune Rey et l’ancien Stormtrooper Finn. Alors que Kylo Ren prépare sa vengeance, Luke Skywalker envisagerait-il la fin de l’ordre des Jedi ?