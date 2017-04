Star Wars : l'épisode IX sortira dans les salles en mai 2019

L’épisode 9 de la saga Star Wars sortirait plus tôt que prévu. En effet, les fans seront heureux d’apprendre qu’ils pourront aller voir le prochain volet de la saga dès le mois de mai 2019. Les studios Disney et Lucasfilm ont annoncé la nouvelle dans un communiqué sur le site web officiel de Star Wars, On sait désormais que Star Wars : Episode IX sortira le 24 mai 2019 soit dans deux ans environ.

À l’inverse des deux derniers épisodes qui sont sortis au mois de décembre, l’épisode 9 sortira un mois de mai. C’est sûrement un choix stratégique pour faire de l’épisode final le blockbuster du printemps et ainsi le laisser en salles tout l'été. À savoir que les six premiers films étaient également sortis en mai, ce qui peut donc être une façon de renouer avec le calendrier initial.



Star Wars : Episode IX sera réalisé par Colin Trevorrow qui a également travaillé sur Jurassic World. En attendant l’épisode VIII, Star Wars : The last Jedi sortira dans les salles à la fin de l’année.



