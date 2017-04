Star Wars Les Derniers Jedi : la bande-annonce est disponible !

Cela faisait quelques jours déjà que l'on savait que la bande-annonce de Star Wars - Les Derniers Jedi allait tomber. Et c'est chose faite : le premier trailer de l'un des films les plus attendus de l'année vient de débarquer !



Le film sera la suite directe de Star Wars Le Réveil de la Force (épisode VII), sorti en décembre 2015. On devrait en apprendre davantage sur le passé de Luke Skywalker, et sur la filiation de l'héroïne Rey. La bande-annonce nous révèle que Luke Skywalker va donner une formation de Jedi à Rey, qui n'est pas sans rappeler celle qu'il avait suivie dans L'Empire contre-attaque. Finn quant à lui reste mal en point, tandis que Kylo Ren est bien décidé à se venger de l'affront subi à la fin de l'épisode VIII. Chose étonnante, il semblerait que Luke souhaite lui-même mettre fin à la lignée des Jedi, comme le laissent supposer les paroles qu'il prononce à la toute fin du trailer.

Star Wars Les Derniers Jedi (vost)

Au casting, on retrouvera Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), Mark Hamill (Luke Skywalker), Adam Driver (Kylo Ren) et la défunte Carrie Fisher (Leia Organa). Quelques nouveaux font leur entrée, comme Benicio del Toro, dont le rôle n'a pas encore précisé (il pourrait jouer le méchant de l'histoire), ou Lelly Marie Tran (Rose, qui travaille à la maintenance au sein de la Résistance).

Le film sortira le 13 décembre en France. On a vraiment hâte, pas vous ?

>> Star Wars : en bref, les épisodes I à VI