Star Wars The Last Jedi : une première photo du texte déroulant

Alors que l’on connaît depuis lundi le nom complet de Star Wars Épisode VIII, le réalisateur Rian Johnson a dévoilé ce mardi sur Instagram le texte déroulant de The Last Jedi.

Après les images dévoilées en février dernier qui prennent la suite directe de la fin du Réveil de la Force, le réalisateur Rian Johnson a présenté ce mardi la toute première image du prochain volet de la saga Star Wars, le texte déroulant d’introduction. Bien évidemment, seuls le titre du film et le numéro de l’épisode apparaissent, le reste du fameux « opening crawl » d’introduction étant encore inconnu. « Ça fait du bien de placer ça dans le montage ce matin », affirme le réalisateur.

>>> Rogue One A Star Wars Story : la Geek Critique

Comme tous les épisodes principaux de la franchise, The Last Jedi, dont on ignore encore le titre français, aura donc bien droit à son texte déroulant d’introduction. Ce n’était cependant pas le cas de Rogue One, sorti en décembre dernier. Le film, premier volet de la série de films spin-off « A Star Wars Story », ne prend pas la suite directe des épisodes précédents, mais venait raconter un événement particulier de la franchise. Il ne s’agissait donc pas d’un épisode à part entière de la saga Star Wars.

Star Wars The Last Jedi sortira en France le 13 décembre prochain. Le film est mis en scène par Rian Johnson (Looper), avec Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Mark Hamill (Luke Skywalker), Adam Driver (Kylo Ren) et Oscar Isaac (Poe Dameron).