The Last Jedi : on connaît enfin le nom du prochain Star Wars

Ce lundi, Disney et Lucasfilm ont enfin annoncé le titre complet de Star Wars Épisode VIII. Celui-ci sera baptisé The Last Jedi (Le Dernier Jedi).

Alors que le film sortira le 13 décembre prochain en France, Disney n’avait toujours pas annoncé le nom complet du prochain volet de la saga Star Wars, l’Épisode VIII. C’est désormais chose faite, alors qu’on a appris ce lundi que le long-métrage s’intitulerait The Last Jedi.

Un titre relativement logique puisque la fin du Réveil de la Force nous amenait à la rencontre de Luke Skywalker, exilé sur la planète Ahch-To. À partir de là, il est probable qu’il enseigne les pouvoirs de la Force à Rey qui vient à sa rencontre, faisant bel et bien de lui le tout dernier Jedi dans la Galaxie. En décembre dernier, Disney avait déposé la marque Forces of Destiny, laissant croire à certains qu’il s’agirait du nom de ce huitième épisode de la franchise. Finalement, l’annonce de Disney vient infirmer cette théorie.

Star Wars Épisode VIII The Last Jedi est réalisé par Rian Johnson à qui l’on doit déjà le film Looper. On retrouvera au casting Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Mark Hamill (Luke Skywalker), Adam Driver (Kylo Ren) ou Oscar Isaac (Poe Dameron). Disney n’a pas encore confirmé que le nom du film serait bien Le Dernier Jedi en français.