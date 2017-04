Un roman de l'univers Star Wars adapté en manga

Le roman Lost Star de Claudia Gray est paru chez Pocket Jeunesse le 3 décembre 2015. L’œuvre s’inspire de la guerre des étoiles et s’intéresse au destin de Thane Kyrell et Ciena Ree. Des personnages qui vivent une histoire d’amour et qui se retrouvent opposés dans le conflit galactique. Fort de son succès, ce livre va connaître une adaptation en manga à partir du 4 mai.

Il sera disponible sur l’application mobile Line. Deux épisodes hebdomadaires arriveront gratuitement sur la plateforme. À l’illustration, on retrouve Yūsaku Komiyama qui avait déjà travaillé sur Avengers: Zombies Assemble. Cette adaptation est la première du genre depuis près d’une décennie. La première version sous licence Star Wars remonte dans les années 90. Il s’agit de trois volumes de manga adaptés de la trilogie originale et une autre œuvre consacré à Star Wars, épisode I : La Menace fantôme.

Line continue sur sa lancée et organise également un concours qui s’adresse aux créateurs indépendants. Les participants devront adapter le livre Les Seigneurs des Sith de Paul S. Kemp ou Heir to the Jed de Kevin Hearne. Le gagnant verra son œuvre publiée et bénéficiera d’un voyage offert au siège de Lucasfilm à San Francisco.

> > > Lire aussi Star Wars Rebels : un trailer pour la saison 4