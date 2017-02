Un fan imagine un grand huit sur le thème de Star Wars

Maintenant que Disney a racheté la franchise Star Wars pour plusieurs milliards de dollars, il compte bien rentabiliser son investissement. L’entreprise envisage d’agrandir le parc d’attractions Disney World d’Orlando pour accueillir un Star Wars Park prévu pour décembre 2018. Alors que les architectes cherchent déjà des idées, voici une vidéo qui pourrait encore les inspirer.

[Release] Star Wars - Death Star Strike - Planet Coaster - Workshop link in description

La séquence créée par le YouTuber Chuck Maurice montre des montagnes russes qui traversent le Death Star. Elle a été produite en utilisant Planet Coaster. Ce jeu vidéo de simulation et de gestion de parcs d'attractions permet de construire des attractions diverses et de personnaliser le décors. L’outil était donc tout trouvé pour ce fan de la guerre des étoiles plein d’inventivité.

Le visiteur virtuel embarque dans une StarSpeeder 3000 et traverse un champ de bataille où les rebelles luttent contre les soldats de l’Empire. Dans la saga, ce vaisseau pouvait transporter plus de 40 passagers et il est piloté par un droid. Mais loin d’être une fiction, il est d'ores et déjà présent dans l'attraction Star Tours, y compris à Disneyland Paris.

