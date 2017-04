Star Wars Rebels : un trailer pour la saison 4

Après la fin de la série animée Clone Wars le 2 mars 2013 et le rachat de Lucasfilm par Disney, c’est un nouveau volet baptisé Star Wars Rebels qui est arrivé sur le petit écran à partir de 2014. L’aventure se situe entre les épisodes III et IV de l’univers Star Wars alors que la rébellion s’organise tant bien que mal face à l’Empire galactique. Après trois saisons, la série animée prendra officiellement fin avec cette nouvelle saison de 15 épisodes qui est attendue pour l’automne sur la chaîne américaine Disney XD. La bande-annonce vient de sortir et présente de nouveaux personnages.

Star Wars Rebels Season 4 Trailer (Official)

Pour rappel, la saison 3 s’est terminée par la défaite de la rébellion qui a connu de nombreuses pertes dans ses rangs. Si Admiral Thrawn semble avoir atteint ses objectifs, la prochaine saison montre que rien n’est joué. Sabine marque son grand retour auprès de l’équipage du Ghost. D’ailleurs, la bande-annonce paraît mettre l’accent sur ce personnage aux origines Mandaloriennes si bien qu'une apparition de Boba Fett ne serait pas à écarter. Enfin, l’ancien élève d’Anakin Skywalker, Ahsoka Tanno pourrait aussi entrer en scène.