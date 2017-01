Star Wars Rogue One… En jeu 8-bit

Star Wars Rogue One 8bit

Rogue One, le spin off de la saga Star Wars en salles depuis le mois de décembre, continue de faire faire parler de lui et d’inspirer des oeuvres de fans. La dernière en date s’inscrit dans une certaine tradition ces derniers temps en matière de culture populaire : la transition en 8-bit, imitant ainsi un jeu vidéo des années 80.

La courte vidéo ne couvre évidemment pas la majeure partie du film de Gareth Edwards, mais permet néanmoins d’avoir un aperçu des personnages principaux, et de ce à quoi pourrait ressembler un jeu de l’époque inspiré de leurs aventures.

Récemment, Rogue One: a Star Wars Story avait fait parler de lui pour avoir ressuscité deux acteurs à l’écran pour les besoins de son film : Peter Cushing, interprète de Moff Tarkin décédé en 1994, et Carrie Fisher (Leia Organa), qui apparaît dans le film de 2016 sous les traits qu’elle qu’elle arborait à 19 ans, en 1977, dans Star Wars Épisode IV.