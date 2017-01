Starck et Olivet dessinent le smartphone du futur

Par le passé, les gadgets électroniques se contentaient d’être fonctionnels sans se soucier du design. Mais ce dernier point est devenu aujourd’hui un important argument de vente pour les grands constructeurs de smartphone. Si la forme rectangulaire est la plus adoptée, voici un nouveau concept des designers Philippe Starck et Jérôme Olivet qui apporte une touche futuriste à des appareils qui ont sombré dans l’uniformité.

Le smartphone Alo

Ce concept repose sur un tout nouveau design mais également sur une interface entièrement vocalisée et une intelligence artificielle. La lecture ou l’écriture de SMS et d’e-mails se fait notamment par commande vocale d’après Jérôme Olivet. L’appareil n’a plus d’écran mais dispose d’une caméra qui « agit comme un ‘œil’ ». Elle sert de capteur mais permet aussi la projection de contenus 3D en hologramme « pour voir un film ou un message » comme le précise le designer.

Le smartphone Alo rompt définitivement avec l’aspect des appareils actuels. Ce concept imaginé pour le compte de Thomson est mou comme de la gélatine avec un intérieur fait en aluminium et entouré d’une sorte de « deuxième peau ». En définitive, les deux designers français ont misé sur un prototype qui embarque un assistant personnel très puissant.

