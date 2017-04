StarCraft et son extension Broodwar sont gratuits sur Mac et PC

Presque vingt ans après sa sortie, StarCraft, l’un des jeux les plus populaires de l’éditeur Blizzard, est désormais totalement gratuit en même temps que son extension Brood War. Cette nouveauté vient en complément des améliorations et nouvelles fonctionnalités présentes dans le nouveau patch 1.18 qui vient d’être rendu disponible pour les Mac et les PC.



La version la plus récente du jeu fonctionne de façon optimale sous Windows 7, 8.1 et 10 qui vous aide en même temps à trouver plus facilement des parties en ligne avec la section « Popular Maps ».



Enfin, pour tous les fans de StarCraft, les studios préparent en ce moment une édition revue et améliorée au niveau graphique pour être compatible 4K avec en plus des effets sonores eux aussi améliorés. Le Matchmaking qui vous permet de jouer contre des joueurs ayant le même niveau que le vôtre connaîtra lui aussi des améliorations prévues pour cette mise à jour estivale.