Stranger Things saison 2 : Barb, c'est mort !

Dans quelques mois sera enfin diffusée la saison deux de la série à succès Stranger Things. Si le casting de la première saison devrait être au complet, ou presque, restait une interrogation : la jeune et emblématique Barb reviendra-t-elle dans la nouvelle saison ?



Transportée dans le Monde à l'envers à cause du Demogorgon, Barb a immédiatement suscité un engouement de la part des fans de la série Stranger Things. Ils sont toujours aussi nombreux à imaginer que la jeune femme est en réalité toujours en vie, et à espérer un possible retour dans la seconde saison. Las ! Les frères Matt et Ross Duffer, qui se sont récemment confiés au site Variety, ont confirmé qu'il n'était pas question de ressusciter le personnage si apprécié.

Le personnage de Barb, disparu dans la première saison, ne reviendra donc pas dans la seconde. En revanche, les scénaristes promettent de revenir un peu plus sur la mort de la jeune femme. Mais il va falloir attendre encore plusieurs mois avant d'en apprendre davantage sur les circonstances de sa disparition et sur son passage dans le Monde à l'envers, puisque la saison deux de Stranger Things ne sera pas diffusée avant Halloween.

