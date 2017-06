Stranger Things : la BO va sortir en cassette

La série de Netflix, Stranger Things, replonge dans les années 80 depuis sa sortie le 15 juillet 2016. La maison de disque Lakeshore Records remonte également le temps et marque le premier anniversaire de la série en sortant une cassette audio aux couleurs de l’époque.

En effet, Lakeshore Records a conçu la jaquette en carton dans l’esprit de la série et lui donne un petit design rétro grâce à des coins qui apparaissent comme usés. La casette regroupe ainsi les titres composés par Kyle Dixon et Michael Stein du groupe Survive. Cependant, elle ne rassemble que les morceaux du premier volume. Mais il est toujours possible d’opter pour des éditions sur CD ou sur vinyle collector.

Le site de vente en ligne, Urban Outfitters, distribuera exclusivement cette casette à partir du 14 juillet. En attendant la deuxième saison de Stranger Things, Lakeshore Records donne ainsi de quoi patienter à certains fans nostalgiques. Pour rappel, la série reviendra sur Netfilx le 31 octobre, à l’occasion d’Halloween. À la lumière de la bande-annonce, il faudra s’attendre à de nouvelles aventures dans l’autre monde qui semble abriter un monstre tentaculaire.