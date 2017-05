Stranger Things : la 2e saison va basculer dans l'horreur

Si la première saison de Stranger Things contenait déjà une bonne dose de scènes d'horreur, ce n'est rien par rapport à ce qui attend les fans dans la seconde saison. L'un des acteurs de la série vient en effet de le déclarer à un magazine américain.



Finn Wolfhard, qui tient le rôle de Mike dans la série, vient en effet de déclarer à Emmy Magazine que « la saison deux serait beaucoup plus sombre. Beaucoup plus orientée horreur. » Pourtant, il y a déjà de quoi pâlir d'angoisse devant certaines scènes de la première saison. Mais la série devrait accueillir un nouveau monstre encore plus effrayant que le Demogorgon. Et l'acteur de rajouter : « Je pense que les gens vont davantage apprécier cette saison que la première. »



>> Stranger Things : comment la série Netflix est devenue un phénomène



Quant à celles et ceux qui ont trouvé que la première saison ne s'attardait pas suffisamment sur certains personnages, ils devraient être servis. Gaten Matarazzo, qui campe le personnage de Dustin, affirme en effet que l'on verra « davantage de la vie des personnages et la façon dont ils font face à ce qui se passe... Ils sont tous très émotionnellement marqués. Ils se sentent démunis parce que leur meilleur ami est de retour et qu'il n'agit plus comme leur meilleur ami. Il a changé. »



La saison deux, qui se déroulera un an après les événements de la première saison, sera diffusée pour Halloween. Si aucune date exacte n'a pour l'instant été annoncée, un premier teaser est d’ores et déjà disponible histoire de faire patienter les (très nombreux) fans de Stranger Things.

Stranger Things (Saison 2) : un premier teaser