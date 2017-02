Stranger Things : la première bande-annonce de la saison 2

Stranger Things (Saison 2) : un premier teaser

La saison 2 de Stranger Things a eu droit à sa première bande-annonce. Elle sera diffusée en intégralité sur Netflix à le 31 octobre prochain, à l’occasion d’Halloween.



Comme chaque année, les spectateurs américains de la finale du championnat de la NFL ont eu droit un avant-goût des prochaines sorties TV et cinéma. Parmi les bandes-annonces diffusées lors du Super Bowl 2017, qui s’est déroulé le 4 février à Houston, on a pu découvrir la seconde saison de Stranger Things durant une poignée de secondes, 36 pour être précis.

Pas de quoi exposer un synopsis, mais quelques images qui annoncent que cette seconde saison suivra la trame de la précédente, à savoir l’intrusion d’entités démoniaques dans le monde réel. Eleven, Dustin, Mike, Lucas et Will, jeunes héros de la série, devront une fois de plus plonger dans l’Upside Down, univers parallèle qui abriterait cette fois-ci une créature gigantesque et tentaculaire.



La réalisation fera toujours la part belle aux années 80 avec ses nombreux clins d’œil et son ambiance madeleine de Proust. Dans la vidéo diffusée lors du Super Bowl, on peut déjà voir une publicité pour les gaufres Eggo ou encore les garçons de la série habillés en tenues de SOS Fantômes.