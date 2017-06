Stratolaunch : le plus grand avion au monde sort pour la première fois de son hangar

Stratolaunch Systems a dévoilé mercredi l’avion le plus grand au monde. Baptisé simplement Stratolaunch, l’avion a été sorti de son hangar pour la première fois. Stratolaunch Systems a été créée par Paul Allen, le cofondateur de Microsoft. La compagnie a développé Stratolaunch afin de lancer des fusées dans l’espace pour placer en orbite des satellites. Lancé en 2011, cela fait six ans que Paul Alen travaille sur le projet.

Stratolaunch fait 117 mètres d’envergure et pèse près de 230 tonnes. Il est doté de 28 roues et est propulsé par six réacteurs. Le fait de lancer des fusées depuis un avion apporterait plus de flexibilité comparé aux lancements de fusées directement depuis la terre.



Ce mercredi, l’avion est resté au sol et il s’agissait de sa première sortie. La compagnie a notamment testé si les roues supportaient bien le poids de l’appareil. Le premier vol test serait prévu pour 2019.



