[Promo] Le boîtier Steam Link à 17 €

Le site anglais Game propose actuellement le boîtier Steam Link à seulement £ 11,99, soit £ 14,94 avec les frais de port vers la France, ce qui correspond à environ 17 € (16,94 pour être précis avec les taux de change actuels).

Sur le site officiel de Steam, l'appareil est proposé à 54,99 € ou 98,98 € avec une manette Steam Controller. L'économie est donc très intéressante ! La boîte comprend différents adaptateurs secteurs, dont celui nécessaire aux prises françaises.

Comme son nom l'indique, ce boîtier permet de streamer vos jeux accessibles depuis Steam sur une télévision. Pour cela, il suffit de connecter le PC ou votre box Internet au boîtier via un câble Ethernet (c'est également possible en Wi-Fi), puis le boîtier à la télévision de la même façon.

La détection des machines sur lesquelles Steam est installé est automatique. Il suffit ensuite de lancer Steam sur le PC puis d'allumer le boîtier. Un menu intuitif s'affiche alors à l'écran de la télévision, à partir duquel vous sélectionnez le jeu à exécuter.



Grâce à ses trois ports USB, le Steam Link est compatible avec les manettes filaires des Xbox One et Xbox 360. Il supporte aussi les manettes sans fil Xbox et Logitech, ainsi que le traditionnel duo clavier /souris.