Vous pouvez enfin accéder au contenu en streaming depuis Google Search iOS

Google vient de lancer une nouvelle mise à jour sur son Google Search iOS. Désormais, les utilisateurs d’iPhone pourront avoir accès à leurs contenus en streaming préférés directement depuis leurs smartphones. Si la fonctionnalité est nouvelle sur iOS, elle était disponible sur les versions Android et internet. Désormais, les utilisateurs d’iPhone pourront trouver leurs séries, films et chansons préférés depuis l’application Google Search. Les services accessibles incluent : iTunes, Hulu, Amazon Vidéo, Google Play, YouTube et Spotify.

À partir de maintenant, lorsque vous taperez le nom d’un film sur Google Search, en plus de vous afficher ses notes et son synopsis, l’application vous affichera les liens streaming vers Netflix, Hulu ou tout autre service. Le principe est également le même lorsque vous recherchez une chanson. Google vous redirigera alors vers des liens Apple Music, Spotify, etc. L’application vous indiquera même la somme à payer pour visionner ou télécharger le contenu.



Si la nouvelle fonctionnalité n’est pas révolutionnaire, elle est clairement utile quand on sait que de plus en plus d’utilisateurs visionnent des vidéos sur leurs smartphones.



