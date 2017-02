Des substances nocives découvertes dans les emballages de fast-food

Une nouvelle étude a révélé la présence de substances chimiques dans les emballages de fast-food dont une petite partie serait nocive. Si on savait que la consommation de nourriture dans les fast-foods n’était pas idéale pour la santé, on découvre que leurs emballages présenteraient un risque également. L’étude parue dans la revue américaine Environmental Science and Technology Letters, a effectué des tests sur 400 échantillons d’emballages provenant de 27 chaînes de fast-food différentes. Les résultats de la recherche ont montré que la moitié des emballages papier et 20% des emballages carton contenaient des substances appeléesperfluoroalkyle et polyfluoroalkyle (PFASs).

Les emballages de nourriture tex-mex sont les plus concernés

Ces PFASs contiennent de la fluorine, une substance chimique souvent utilisée pour rendre les moquettes résistantes aux tâches, les ustensiles de cuisine antiadhésifs et les vêtements imperméables. Dans le cadre du fast-food, ces substances sont utilisées pour rendre les emballages résistants à la chaleur, la graisse et les tâches. Les emballages qui en contiennent le plus sont les emballages de nourriture tex-mex, frites, donuts et burgers.

Des substances nocives qui favorise l'apparition de cancers

D’après des études préalables concernant notamment l’eau potable, la présence de telles substances augmente le risque de développer des cancers, du cholestérol, de l’hypertension chez les femmes enceintes, etc. De plus, les enfants qui sont en pleine croissance sont les plus vulnérables. Il n’est pas encore clair si la présence de ces substances dans les emballages peut contaminer directement la nourriture. Néanmoins, de plus en plus de fournisseurs d’emballages s’engagent à ne plus utiliser de fluorine.