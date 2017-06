Wonder Woman : une suite est déjà prévue

A peine deux semaines après la sortie du film en France, le studio Warner a déjà confirmé qu’une suite était en chantier pour le film Wonder Woman. La réalisatrice du premier volet, Patty Jenkins, travaille également sur ce deuxième volet.

>>> Retrouvez la critique de Wonder Woman

À l’occasion d’un portrait réalisé ce mardi par le site Variety, le chef du studio Warner, Toby Emmerich, a livré quelques informations sur un deuxième film Wonder Woman après le succès critique et d’audience du premier volet. « Emmerich affirme que Jenkins travaille déjà sur une suite à Wonder Woman. Elle ne se déroulera pas durant la première guerre mondiale, comme le premier film, mais sera probablement aussi dans le passé », nous apprend ainsi Variety. « Il aura lieu entre 1917 et 2017 », a ainsi déclaré Toby Emmerich.

Par ailleurs, la réalisatrice Patty Jenkins, que l’on connaissait surtout jusque-là pour son film Monster, devrait également faire partie de l’équipe de ce deuxième volet. « Patty et moi écrivons actuellement le scénario. L’objectif est de faire un autre film Wonder Woman. J’ai adoré travailler avec Patty la première fois. On a une super idée pour le deuxième film », a ainsi affirmé de son côté le scénariste Geoff Johns, sans toutefois répondre à la question précise : « Est-ce que Patty Jenkins reviendra pour réaliser la suite ? »

On ignore donc encore si Patty Jenkins se contentera de co-scénariser le film ou si elle passera à nouveau derrière la caméra, même si la seconde option semble la plus évidente. On devrait également retrouve Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman. On ignore encore quand sortira cette suite, sachant que le calendrier des super-héros DC semble déjà bien complet dans les années à venir.

>>> Super-héros : les 33 films prévus jusqu'en 2020