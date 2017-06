Super Mario Odyssey : date de sortie et nouveau trailer

Lors de la conférence E3, Nintendo a dévoilé un nouveau trailer de Super Mario Odyssey. Ce nouvel extrait a de quoi enchanter les fans de la franchise et notamment du titre Super Mario 64.

Le nouveau trailer de Super Mario Odyssey annonce un jeu plein de potentiel et de dynamisme. Dans ce nouveau titre, le chapeau de notre plombier préféré, Cappy tient un rôle bien particulier cette fois-ci. Le joueur devra lancer le chapeau sur les ennemis et les objets tout en transformant Mario en Bullet Bill.

La bande-annonce promet une expérience de jeu intéressante avec des univers différents. Super Mario Odyssey est censé être le prochain jeu Switch le plus attendu après The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Nintendo a annoncé que Super Mario Odyssey serait disponible dès le 27 octobre prochain.



