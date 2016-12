Super Mario Run : la version Android disponible en préinscription

Après être sorti il y a deux semaines sur iPhone, Super Mario Run, le premier jeu mobile avec le célèbre plombier de Nintendo, est disponible en préachat sur Android.

C’était un secret de polichinelle. Après une exclusivité limitée sur iPhone, Super Mario Run arrivera bel et bien sur Android. Ce jeudi, Nintendo a ainsi mis en ligne la page du jeu mobile sur le Play Store de Google. Il n’est cependant pas encore possible de l’acheter, mais seulement de « se préinscrire ». Les utilisateurs préinscrits seront ainsi informés de la disponibilité de l’application dès sa sortie. La version Android devrait intégrer les mêmes fonctionnalités que celle sur iPhone. Avec 24 niveaux répartis sur six mondes, des défis entre amis, un tableau des scores mondiaux ou la création de son propre royaume.

Nintendo a choisi de lancer d’abord Super Mario Run sur iPhone notamment en raison du risque de piratage du jeu sur Android, fortement simplifié par l’installation des APK. Cependant, avec la connexion permanente imposée pour profiter du jeu, l’éditeur japonais s’est assuré une protection supplémentaire qui devrait empêcher les tricheurs de jouer s’ils n’ont pas acheté le jeu de plateforme.

Nintendo n’a pas encore annoncé la date de disponibilité, probablement début 2017, ou le prix de la version Android de Super Mario Run. Il y sera disponible gratuitement, du moins pour les premiers niveaux, avec potentiellement dix euros pour le jeu complet. Cependant, Nintendo a récemment interrogé des joueurs pour savoir si ce tarif était justifié à leurs yeux. Il pourrait ainsi baisser, même si le chiffre de 40 millions de téléchargements semble valider le prix.