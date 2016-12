Super Mario Run : le jeu mobile de Nintendo explose les records

Malgré une réception mitigée et quelques mauvais commentaires sur l’App Store, le premier vrai jeu sur smartphone de Nintendo, sorti le 15 décembre dernier, aurait, d'après Nintendo, rencontré un énorme succès. En effet, en seulement 4 jours la version mobile du plombier italien aurait été téléchargée plus 40 millions de fois sur iOS, battant le record de l'App Store dans ce laps de temps. Super Mario Run serait entré dans le top 10 des jeux les plus populaires dans plus de 100 pays. Lorsqu'on considère uniquement sa version gratuite, le top 10 est même atteint dans 140 pays.

Plus de 40 millions de téléchargements

En revanche, dans le cas de cette dernière version, il est encore un peu difficile de connaitre la vraie ampleur de ce succès, car rappelons que son modèle économique est assez différent des autres jeux sur le marché des plateformes mobiles. Le jeu est disponible gratuitement en téléchargement, mais il faut payer pour débloquer la majorité de son contenu. Malgré tout il s'agit d'une victoire pour le bébé de Shigeru Miyamoto qui écrase sur son passage Pokémon Go à qui il avait fallu plus de 10 jours pour passer la barre des 25 millions de téléchargements.



Ce nouveau record devrait présager un investissement futur plus important de la part de Nintendo auprès du grand public des utilisateurs de smartphones. Si vous ne l'avez pas encore, Super Mario Run est à la disposition de tous les détenteurs de smartphones et tablettes Apple gratuitement sur l’App Store, et sa version complète demande un paiement unique de 9,99 euros.

>>> A voir aussi : Super Mario Run, mise à jour de Noël.