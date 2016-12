Nintendo : une Super Nes Classic Edition après la NES Classic mini ?

Ce n’est peut-être qu’une rumeur, mais certains observateurs généralement bien renseignés pensent que Nintendo aurait en tête le lancement d’une Super Nintendo Classic. Ce serait d’ailleurs tout à fait logique pour cette console lorsque l’on voit le succès qu’a connu la Nintendo Classic Edition cette année. Pour étayer cette rumeur notons qu'un compte Twitter spécialisé dans l’observation des marques déposées a remarqué que Nintendo vient justement d’en déposer une sur une photo récente de manette de SNES.



L’autre argument qui laisse à penser que Nintendo prévoit cette sortie est le fait que la NES Classic Edition a connu un tel succès que celle-ci s’est retrouvée en rupture de stock et que les enchères sont montées jusqu’à 300 dollars sur eBay alors que Nintendo la vendait 60 dollars… Nintendo pourrait donc anticiper en proposant la SNES Classic Edition à un prix plus élevé avec une production plus importante.



Quoi qu’il en soit, tout ceci n’est que spéculations autour d’une fuite concernant un secret bien gardé ou un teasing volontaire de la part de Nintendo. Ce serait en tout cas tout à fait logique d’un point de vue commercial que Nintendo lance cette nouvelle édition rétro de sa fameuse console qui a connu un succès planétaire immense.