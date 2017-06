Super Nintendo World Park : le plan du parc d'attractions en fuite ?

Nintendo et les Studios Universal au Japon sont en train de travailler ensemble sur la construction d’un parc d’attractions sur le thème de la Super Nintendo. Il est permis de penser que les jeux les plus populaires y seront présents avec leurs propres attractions comme Super Mario Super Mario Kart.



Récemment, une image obtenue par la Theme Park University dévoile les plan probable et l'architecture du prochain parc d'attractions. L’image n’est certes pas de très bonne qualité mais elle suffit à distinguer où seront situées certaines attractions comme Mushroom Kingdom, Kirby’s Kids Playland, Zelda’s Kingdom, Donkey Kong Island, Princess Peach’s Castle et même un centre d'entraînement Pokémon.



Malheureusement les plus grands fans prêts à se déplacer au Japon pour visiter le parc devront rester patients car celui-ci n’ouvrira pas cette année ni en 2018. L’objectif restant tout de même d’ouvrir les portes du Super Nintendo World Park avant les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.