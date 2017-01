Une supernova prévue pour 2022 ajoutera une nouvelle étoile dans le ciel

Les supernovas sont des phénomènes très rares. Pourtant, un astronome américain vient de prédire qu’une supernova rouge aura lieu en 2022 et que l’explosion provoquera la création d’une nouvelle étoile.



Il s’agit d’une découverte pour la science et l’astronomie. On ne compte qu’une poignée de supernovas qui ont pu être observées jusqu’à présent. Larry Molnar, un astronome du Calvin College étudiait depuis plusieurs années une étoile nommée KIC 9832227. C’est ainsi que Larry Molnar a conclu qu’il s’agissait, non seulement d’une étoile binaire, mais d’une étoile « binaire contact ». Cela signifie que les étoiles sont suffisamment proches pour partager la même atmosphère.



D’après l’astronome, le couple d’étoiles devrait entrer en collision en 2022 pour enfin s’unir et créer une nouvelle étoile. L’explosion devrait être assez importante pour que le phénomène soit visible à l’œil nu. Prenez donc votre stylo et notez la date sur votre agenda. Il faudra ainsi être patient et attendre encore quelques années pour confirmer la théorie.

