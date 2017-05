Surface Laptop vs Apple Macbook : le match (prix, configuration, performances)

Bien que le nouveau Surface Laptop ne sorte pas avant le 15 juin prochain, on en connaît déjà toutes les spécificités matérielles et tarifaires. Et en termes de prix et de performances, le PC portable de Microsoft vient clairement concurrencer les MacBook Air et MacBook Pro d'Apple. Poids, taille, composants, performances, autonomie : il y a pourtant quelques différences importantes.

Deux face-à-face pour le prix d'un



Vous comptez acheter un ordinateur portable d'ici les trois prochains mois, mais entre un Mac et un PC, votre cœur balance ? Voici un petit résumé de tout ce qu'il y a à retenir entre le Surface Laptop d'un côté, et les MacBook Air et MacBook Pro de l'autre. Nous avons volontairement réalisé deux types de comparaisons : la première repose sur un MacBook Air, et un Surface Laptop « de base » (avec seulement 128 Go de SSD).





La seconde comparaison repose sur un MacBook Pro et un Surface Laptop dans une version plus musclée. Notez par ailleurs que les machines de Microsoft et Apple se déclinent en différentes configurations, avec un processeur plus puissant, davantage de RAM ou de capacité de stockage.

Microsoft est-il plus généreux qu'Apple ?

Décrié au moment de son annonce il y a quelques jours par les spécialistes à cause de son prix et de son unique port USB 3.0, le Surface Laptop n'est finalement pas aussi cher qu'il n'y paraît. Car la machine profite d'un processeur plus récent et surtout plus puissant que le MacBook Air. En outre, elle dispose d'une définition plus avancée que le MacBook Air : le Surface Laptop est capable d'afficher jusqu'à 2256 x 1504 pixels, quand l'ordinateur d'Apple culmine à « seulement » 1440 x 900 pixels.

Seule ombre au tableau : la version de base du Surface Laptop ne dispose que de 4 Go de RAM et de 128 Go de capacité de stockage. Difficile de travailler confortablement avec une telle quantité de mémoire. On lui préférera donc la version plus avancée, celle équipée de 8 Go de RAM et de 256 Go de SSD. Elle est certes plus chère, puisqu'elle est annoncée à 1449 euros, mais elle devrait permettre réellement de profiter de son PC dans de très bonnes configurations, notamment avec les applications les plus gourmandes (Photoshop et Premiere, pour ne citer qu'elles). Et surtout, cette configuration reste tout de même 250 euros moins onéreuse que le MacBook Pro, à configuration équivalente.

Alors lequel choisir ?

Clairement, la version « basique » du Surface Laptop est loin d'être un choix judicieux, même si elle tient tête au MacBook Air à bien des égards (dalle tactile, définition de 2256 x 1504 pixels...). Dans ce cas, et si vous souhaitez conserver l'écosystème Microsoft, mieux vaut vous tourner du côté d'un PC portable comme le HP Spectre x360 (n'hésitez pas à vous reporter au comparatif d'ultrabooks de nos confrères de Tom's Hardware pour davantage de détails).

En revanche, si votre portefeuille est un peu plus garni, le Surface Laptop équipé d'un Core i5, de 256 Go de stockage et de 8 Go de mémoire, constitue un très bon choix. Concernant le problème de l'unique port USB 3.0 évoqué précédemment, un petit doubleur à moins de 7 euros conviendra parfaitement. On regrettera simplement que Microsoft n'ait pas osé franchir le pas en proposant un port en USB Type-C. Pour la v2 du Surface Laptop, peut-être ?