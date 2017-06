Le Surface Laptop déclaré irréparable par iFixit

Le Surface Laptop, dernier ordinateur portable de Microsoft, a été déclaré « irréparable » par iFixit. Après avoir bataillé pour démonter l’appareil, le site spécialisé dans le démontage des gadgets en tous genres a attribué la note de 0/10 à l’ordinateur en terme de réparabilité, une note exceptionnelle.

Le Surface Laptop ne manque pas de qualités, mais il dispose d’un défaut de taille : il est impossible de l’ouvrir pour le réparer ou remplacer une pièce, note iFixit. « Cet ordinateur n’est pas fait pour être ouvert », note le site dans sa conclusion, « vous ne pouvez pas regarder à l’intérieur sans lui infliger beaucoup de dégâts ». La raison : une conception la plus compacte possible de la part de Microsoft, qui a fait le choix de matériaux un peu hors du commun, comme un revêtement en Alcantara pour recouvrir le clavier. Dans la plupart des cas, Microsoft n’a pas utilisé de vis pour fixer ses composants entre eux, mais de la colle, compliquant le démontage de l’appareil mais aussi son remontage. Pire encore : iFixit note qu’il est très difficile et potentiellement dangereux d’accéder à la batterie pour la remplacer. À titre de comparaison, iFixit avait attribué la note de 1/10 aux nouveaux MacBook.



Le Laptop Surface obtient donc la plus basse note attribuée par iFixit à un gadget, mais du côté de Microsoft, on assume les choix autour de l’appareil. Contactée par nos soins, l’entreprise nous a confirmé que l’ordinateur n’était pas censé être ouvert, que ce soit par l’utilisateur ou par les techniciens de Microsoft eux-mêmes ! Que faire, donc, en cas de panne ? Renvoyer l’ordinateur à Microsoft, qui procèdera à un échange standard si la garantie le permet. Au-delà de la période de garantie, point de salut, et il faudra alors racheter un nouvel ordinateur si le précédent défaille.



