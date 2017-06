Surface Laptop, Surface Studio et Surface Pro débarquent en France

Dévoilé il y a plus d'un mois, le Surface Laptop de Microsoft est désormais disponible partout dans le monde, dont la France. Et comme Microsoft aime faire les choses en grand, ce n'est pas un, ni deux, mais trois nouveaux appareils que l'entreprise lance aujourd'hui : le Surface Laptop, le Surface Studio et la nouvelle Surface Pro.

Le Surface Laptop est le premier ordinateur portable fabriqué par Microsoft. Jusqu'à présent, le géant de Redmond concevait surtout des tablettes ou des PC hybrides. Là, il s'agit bel et bien d'un PC de 13,5" dont le clavier ne peut pas se détacher. Face aux Surface Pro et Surface Book, l'appareil gagne en finesse d'écran, et hérite d'un nouveau clavier mécanique. Disponible théoriquement dans plusieurs coloris, le Surface Laptop n'est pour l'instant commercialisé qu'en version platine. Pour les autres couleurs, à savoir le doré graphite, le bordeaux ou le bleu cobalt, il faudra patienter jusqu'au 24 août prochain. Rappelons par ailleurs que le Surface Laptop est livré avec Windows 10 S, une version un peu spéciale de Windows 10 qui ne permet pas d'installer de logiciels 32 ou 64 bits classiques et qui ne tolère que les applications du Windows Store. En revanche, et jusqu'au 31 décembre prochain, il est parfaitement possible de migrer gratuitement l'OS vers Windows 10 Pro et de retrouver ainsi tous ses logiciels classiques.

Le Surface Studio est l'autre grosse nouveauté de Microsoft. Sorti il y a plus de 6 mois aux Etats-Unis, ce all-in-one est désormais lui-aussi disponible en France. Rappelons qu'il s'agit d'un appareil de 28" essentiellement destiné aux concepteurs multimédia (infographistes, monteurs vidéo, architectes, etc). Capable d'afficher une image en 4500 x 3000 pixels, il possède un ratio de 3:2 et prend en charge le Surface Dial, un étonnant petit accessoire que l'on peut poser sur l'écran (ou pas) et qui sert de menu contextuel dans toute sorte de situation. Seul petit regret : le Surface Studio dispose d'un processeur central et d'un processeur graphique d'ancienne génération. A quand la version 2 ?

Enfin, celle qui succède à la Surface Pro 4, et qu'il convient d'appeler simplement Surface Pro, est elle aussi disponible en France. Celle-ci ne change pas fondamentalement la donne, mais tout comme avec le Surface Laptop, on profite de la dernière génération de processeurs Intel et six configurations sont commercialisées, allant du Core m3 au Core i7, en passant par différentes capacités de stockage (de 128 Go à 1 To) ou de mémoire (de 4 à 16 Go). Les prix s'échelonnent de 949 à 2789,10 € en fonction de la configuration retenue. Comme à l'accoutumée, tous ces produits se retrouveront sur le grill et seront très bientôt testés par la rédaction.