Le nouveau Surface Pen de Microsoft est disponible en précommande

Le nouveau Surface Pen de Microsoft est déjà disponible en précommande. La compagnie avait présenté son stylet le mois dernier en même temps que la nouvelle Surface Pro. Le stylet ne sera d’ailleurs pas vendu avec la tablette hybride, mais bien séparément.



Les utilisateurs peuvent dès à présent précommander le nouveau stylet depuis le site de Microsoft. Celui-ci est actuellement vendu à 99,99 dollars soit 40 dollars de plus que l’ancienne version. Pour l’instant, seule la couleur platine est disponible en précommande. Les autres couleurs dont le noir, le bleu et le bordeaux devraient arriver prochainement. En outre, si l'article apparaît bien sur la boutique française de Microsoft, impossible pour l'instant de le précommander. Il faut nécessairement passer par la boutique américaine.



Le nouveau Surface Pen supporte l’inclinaison : l’utilisateur peut colorer des surfaces comme un véritable crayon à papier. De plus, il fonctionne sur les anciens modèles de Surface Pro. Microsoft présente son nouvel accessoire comme étant le stylet le plus rapide jamais créé. Il serait deux fois plus rapide que la version précédente. Microsoft compte ajouter la prise en charge du Surface Pen sur les Surface Studio et les Surface Book plus tard dans l’année.



