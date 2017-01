Surface Pro 5 : écran 4K et sortie d'ici mars 2017 ?

Bien que Microsoft n'ait toujours pas officialisé la sortie de sa Surface Pro 5, les rumeurs concernant la sortie de la nouvelle tablette enflent. Selon le site Digitimes, l'appareil sortirait au premier trimestre 2017.



On l'attendait pour le printemps, mais il se pourrait bien qu'elle sorte encore plus tôt. D'après Digitimes, la Surface Pro 5 serait lancée d'ici mars. Rappelons que Microsoft nous avait habitués à sortir une nouvelle version de la Surface tous les ans, mais qu'aucun nouvel appareil n'a été produit en 2016. Le géant de Redmond s'est focalisé sur son Surface Book (sorti en février 2016 en France) et sa Surface Studio (disponible depuis novembre aux États-Unis).



Digitimes affirme également que la tablette profiterait d'un affichage Ultra HD (3840 × 2160 pixels). Pour mémoire, la Surface Pro 3 disposait d'une définition en 2160 x 1440, tandis que la Surface Pro 4 atteignait 2736 x 1824 pixels. Enfin, la Surface Pro 5 jouirait d'un nouveau stylet rechargeable par induction.



Bien entendu, aucune de ces informations n'a pour l'instant été confirmée par Microsoft, mais on pourrait en apprendre davantage lors du CES 2017, qui ouvrira ses portes à la fin de la semaine. À moins que Microsoft se réserve pour le Mobile World Congress de Barcelone (du 27 février au 2 mars) ?