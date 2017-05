Un an de survol de l'Apple Park en vidéo

APPLE PARK 1 Year Recap 4K

La construction de l’Apple Park a connu plusieurs retards depuis son annonce en 2011. Mais il faut dire que la structure est imposante et demande un travail colossal. Le vidéaste Matthew Roberts partage régulièrement l’évolution du chantier dans ses vidéos de survol en drone. Maintenant que les premiers employés d’Apple ont commencé à investir les lieux, le vidéaste conclut sa série de vidéos dans un style bien particulier.

Il réalise un bilan de l’an dernier et montre les progrès accomplis chaque mois. La structure principale fait notamment l’objet d’une attention particulière. En effet, l’installation des panneaux solaires a nécessité un travail dantesque tout comme l’aménagement paysager. Par ailleurs, on voit le développement de l’auditorium Steve Jobs, du tunnel principal et du centre de conditionnement physique. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces derniers mois, le site a connu de fortes évolutions .

Malgré tout, certains bâtiments ne sont pas encore opérationnels alors que le déménagement était annoncé pour le mois d’avril. C’est notamment le cas de l’auditorium Steve Jobs pouvant accueillir jusqu’à 1000 personnes.

