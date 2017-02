La SVoD prend enfin son envol en France

Bien que les différents services de SVoD ne communiquent pas vraiment sur leurs chiffres, l'institut GFK vient de diffuser ses propres statistiques sur les habitudes de consommation culturelle des Français. Il en ressort que le marché de la SVoD est en pleine croissance et qu'il vient de dépasser pour la première fois les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires.



Née il y a près d'une dizaine d'années aux États-Unis, il aura fallu attendre 2016 pour que la SVoD décolle réellement dans l'Hexagone. L'arrivée de Netflix deux ans plus tôt y est probablement pour quelque chose. La SVoD aurait ainsi rapporté 109 millions d'euros en 2016, une première chez nous. Et ces bons résultats ne diminueraient pas pour 2017, bien au contraire : l'année s'annonce encore plus propice à la SVoD, puisqu'elle connaîtrait, toujours selon GFK, une croissance de 20% environ. Selon GFK, il y aurait actuellement 2,2 millions d'abonnés à la SVoD en France. Un chiffre à prendre avec de très grosses pincettes, puisque les services ne communiquent pas de chiffres, à l'exception de SFR qui arguait récemment avoir 1,2 million d'abonnés à son SFR Play.

La SVoD serait-elle en passe de rebooster la vidéo en France ? C'est assez bien parti. Car d'autres acteurs devraient prochainement entrer dans la boucle comme France Televisions ou BlackPills, une société créée par les cofondateurs d'Allocine et Deezer. Sans compter la récente ouverture de SFR Play au grand public, un service qui était réservé aux abonnés SFR jusqu'à présent.

>> Netflix, CanalPlay, OCS, Amazon : quel est le meilleur service pour les films et les séries ?