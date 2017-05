Switch 5 et Switch 3 : les nouveaux 2-en-1 d'Acer

Acer a multiplié les annonces durant sa conférence mondiale Next@Acer à New York. Le constructeur a notamment levé le voile sur sa nouvelle technologie de refroidissement LiquidLoop. Elle permet de s’affranchir de l’utilisation des ventilateurs. Les appareils deviennent alors plus silencieux et peuvent embarquer des processeurs plus puissants. Le constructeur a implémenté cette technologie sur ses deux machines 2-en-1 dévoilées durant l’évènement. Ce sont la Switch 5 et la Switch 3 qui viennent étoffer la gamme Switch de la marque.

La Switch 5 dispose d’un écran tactile de 12 pouces FHD + IPS qui présente une résolution de 2160 x 1440 pixels. Un processeur intel Core i7 fait tourner Windows 10 sur cette machine de 292 x 201,8 x 12 mm. L’ensemble pèse 1,27 kg tandis que la tablette de 9,6 mm affiche 920 g sur la balance. Malgré un puissant processeur et un écran énergivore, l’autonomie devrait être de 10,5 heures selon le constructeur qui attire l’attention sur les possibilités données par sa nouvelle technologie de refroidissement.

La Switch 3 bénéficie également de LiquidLoop avec un tarif plus abordable que la Switch 5. Son écran de 12,2 pouces présente une résolution de 1 920 x 1 200 pixels. L’autonomie descend à huit heures et la machine se contente d’un processeur Pentium ou Celeron. Cependant, il est toujours possible d’augmenter la performance de ces deux appareils en ajoutant une mémoire LPDDR3 ou un disque dur SSD. La Switch 5 coûtera 1099 euros tandis qu’il faudra compter 499 euros pour la Switch 3. Les deux machines arriveront en juin.