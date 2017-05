Nintendo Switch : une fuite dévoile des captures d’écran de Super Smash Bros

Des captures d’écran de Super Smash Bros qui ont fuité sur le net donnent un premier aperçu du prochain gros jeu de la Nintendo Switch. Ces captures d'écran ont été publiées sur le forum 4Chan par un membre japonais dont l'identité reste inconnue. En mars dernier, il a été officiellement annoncé qu’un jeu de la série Super Smash Bros était prévu pour la console Nintendo Switch. Si depuis cette annonce, les informations concernant le jeu en question se sont faites rares, il semble que ce soit sur le point de changer.



Les screenshots publiés dévoilent différents modes de jeu : un mode classique, un mode multijoueur et un mode « Break the Targets » qui existait déjà dans les titres précédents. D’après l'utilisateur anonyme à l'origine de la fuite, ces images devaient être publiées en juillet prochain dans un magazine. Bien entendu, rien ne garantit l’authenticité de ces captures d’images. Il faut donc prendre ces images avec un certain recul en attendant la présentation officielle du jeu. Nintendo pourrait donner plus de détails lors de sa conférence E3 au mois de juin.



>>> Lire aussi : Nintendo Switch : promis, les pénuries c'est bientôt fini...