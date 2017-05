[Promo] La tablette Lenovo Tab 3 10-70F à 119 €

Grâce à une offre de remboursement de Lenovo de 30 €, valable jusqu'au 25 juin, et à un bon prix de 149 € chez Amazon, cette tablette est accessible à seulement 119 €.



La Tab 3 10-70F est une tablette équipée d'un écran IPS au format 10,1 pouces, qui procure un affichage précis, car il a une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Son processeur à quatre cœurs, cadencé à 1,3 GHz, est assisté de 2 Go de mémoire vive et de 16 Go d'espace de stockage. Si ce dernier n'est pas suffisant, un lecteur de cartes mémoire microSD est présent.



Le tout fonctionne sous Android 6.0. La batterie de 7 000 mAh assure - selon Lenovo - une autonomie pouvant atteindre douze heures. La tablette est compatible Wi-Fi ac et Bluetooth 4. Enfin, elle intègre deux capteurs photo, de 8 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels à l'avant pour les selfies.





>>> Lire : Comparatif : quelles sont les meilleures tablettes ?