[Promo] Samsung : la Galaxy Tab A (2016) à 177 € au lieu de 260 €

Grâce au code promo SAM20 (valable jusqu'au 14 mai), le site Mister Good Deal fait passer le prix de cette tablette Samsung de 259 € à 207,20 €. Et comme Samsung rembourse actuellement 30 € sur ce modèle (jusqu'au 31 mai), elle ne revient au final qu'à 177,20 €.



La Galaxy Tab A - en version 2016 - est une tablette performante, équipée d'un écran de 10,1 pouces supportant une définition légèrement supérieure au mode Full HD : 1900 x 1200 pixels. L'affichage bénéficie donc d'une bonne précision.



Fonctionnant sous Android 6.0 (Marshmallow), elle intègre un processeur à huit coeurs cadencés à 1,6 GHz, 2 Go de mémoire vive et 16 Go d'espace de stockage. Si ce dernier s'avère limité, un lecteur de cartes mémoire microSD est présent. L'équipement est donc suffisant pour faire fonctionner la très grande majorité des applications (même des jeux) sans ralentissement.



Pour les photos et les selfies, la tablette est équipée de capteurs photo de 8 et 2 mégapixels, qui procurent des résultats satisfaisants pour peu que la luminosité ambiante soit suffisante.



Très bon point, sa batterie de 7300 mAh assure une grande autonomie et la Galaxy Tab A peut fonctionner jusqu'à trois jours avant d'être à court d'énergie.





>>> Lire : Comparatif : quelles sont les meilleures tablettes ?