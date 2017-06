Taylor Swift remet ses albums sur les services de streaming

Taylor Swift vient de rendre ses albums disponibles sur tous les services de streaming comme Spotify, Google Play et Amazon Music et cette initiative a été prise trois ans après avoir retiré ses titres de Spotify. Ce sont les agents de la pop star qui ont confirmé la nouvelle via Twitter, expliquant que cette décision vient après que son album 1989 ait passé le cap des 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier.



Les albums de Taylor Swift avaient été retirés de Spotify en 2014 avant la sortie de son dernier album 1989. La star justifiait sa décision par le fait que les services en streaming comme Spotify ne rémunéraient pas les artistes de façon équitable.



Taylor Swift semble s’être réconciliée avec Spotify et les autres services de streaming. Quoi qu'il en soit, tous ses titres sont désormais de retour sur le service de streaming que vous avez l’habitude d’utiliser.