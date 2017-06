TCL annonce son nouveau TV : le C70

Le fabricant chinois lance la nouvelle gamme C70. Déclinée en quatre diagonales, ces téléviseurs, compatibles HDR et Wide Color Gamut, affichent en 4 K et bénéficient d’un système de rétro éclairage LED avec micro dimming. Avec cette technologie, le téléviseur peut ainsi compter sur un contrôle des zones de contraste, en parallèle avec un processeur de traitement d’image de la marque, Pure Image Ultra HD. Pour la puissance lumineuse maximale, le constructeur avance le chiffre de 400 cd/m2.

Le système audio, compatible DTS Premium Sound, est signé JBL et se résume principalement en deux barres de 12W. Par ailleurs, le téléviseur embarque un processeur Quad-Core et 16 Go de mémoire interne. Une configuration qui assure la fluidité de son système d’exploitation Android TV 6.0. Il est ainsi possible de télécharger des applications ou d’accéder aux services de vidéos en streaming 4K. En outre, TCL étend les fonctionnalités du téléviseur avec la comptabilité avec Google Cast, renfoncée par l’arrivée du T-Cast Dual. Une fonction qui permet d’afficher le contenu du téléviseur sur un autre écran.

Pour la connectique, les TCL C70 présentent deux ports USB 2, un Ethernet, trois HDMI 2.0a, un USB 3, un PCMCIA, un port audio optique et une prise mini jack. Ils sont déjà disponibles à un prix de 800 € pour le modèle 49 pouces, 1000 € pour la version 55 pouces. En passant à 65 pouces, il faudra compter 1700 € tandis que la diagonale de 75 pouces monte à 3000 €.

