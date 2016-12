Lunar-X, le concours pour envoyer un robot entre dans la dernière ligne droite

Dans le cadre du concours Google Lunar X-Prize, iSpace Inc a noué un partenariat avec l’équipe indienne Indus. Les deux partenaires utiliseraient une fusée développée par l’Organisation indienne pour la recherche spatiale afin d’envoyer sur la Lune leur rover respectif en décembre 2017.

La date butoir approche pour Lunar X-Prize

Actuellement, seules quatre équipes ont signé un contrat garantissant l’envoi d’un véhicule sur notre satellite l’année prochaine. Outre les deux partenaires cités ci-dessus, trois organisations ont validé leur ticket. Il s’agit de PT Scientists (Allemagne), Moon Express (États-Unis) et SpaceIL (Israël). S’ils souhaitent continuer à participer, les onze autres doivent signer un contrat de lancement avant la fin de cette année.

Le concours Lunar X-Prize est doté d’une enveloppe de 30 millions de dollars. La plus grosse part, soit 20 millions, sera décernée au vainqueur. En plus d’arriver en premier sur la Lune, le véhicule doit parcourir au moins 500 mètres sur la surface et envoyer plusieurs images en haute définition et de nombreuses données sur Terre. Le second recevra 5 millions de dollars tandis que le reste sera attribué en tant que bonus pour l’équipe qui marchera sur les traces d’Apollo ou réussirait à trouver de la glace d’eau.

Les compétences techniques mises à part, Lunar X-Prize constitue aussi un énorme défi sur le plan financier. En effet, les participants doivent démontrer que 90% des dépenses sont couvertes par des financements privés.

