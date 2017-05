Vous ne pourrez plus télécharger l’application Netflix si votre smartphone Android est rooté

Ce week-end, certains utilisateurs ont eu la surprise de voir qu’ils ne pouvaient pas télécharger l’application Netflix depuis le Google Play Store. Les utilisateurs concernés possédaient des smartphones Android rootés. Si vous avez rooté votre smartphone, vous aurez du mal à trouver l’application Netflix sur le Play Store puisque la compagnie bloque le téléchargement depuis ces appareils. Netflix a en effet avoué avoir délibérément bloqué le téléchargement de son application sur les smartphones rootés. Le blocage est arrivé en même temps que la nouvelle mise à jour 5.0.

Netflix a déclaré « Avec notre dernière mise à jour en version 5.0, nous avons intégré le DRM Widevine conçu par Google. Par conséquent, de nombreux appareils qui ne sont pas certifiés par Google ou qui ont été altérés ne fonctionnent plus avec la dernière version de notre application. Et ces utilisateurs ne peuvent plus accéder à l’application depuis le Play Store ».



En plus des smartphones Android rootés, les utilisateurs dont le bootloader a été débloqué sont également concernés. Pour le moment Netflix semble déterminé et ne semble pas vouloir revenir sur sa décision. À noter toutefois que les utilisateurs ayant déjà téléchargé l’application Netflix auparavant, pourront toujours y accéder depuis leur terminal rooté.



>>> Lire aussi : Netflix lorgne les salles de cinéma