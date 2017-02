Les téléviseurs 4K Sony seront les premiers à accueillir l’assistant Google

Vous pourrez bientôt parler à votre télé et lui donner des ordres à distance.Sony a annoncé que ses téléviseurs 4K seront les premiers à intégrer l’assistant Google, du moins d’ici la fin de l’année.



La compétition sur le marché des smart TV devient de plus en plus importante. LG propose en effet ses téléviseurs à écran OLED tandis que Samsung propose sa technologie « Quantum Dot ». Face à une concurrence accrue, Sony mise sur l’intégration de l’assistant Google pour faire la différence. En plus d’un traitement de l’image de très bonne qualité (4K), désormais les télés Sony proposeront également un assistant vocal.



L’assistant Google est pour le moment uniquement disponible sur les smartphones Pixel et Pixel XL. Les téléviseurs 4K Sony seront donc les premières télés avec l’assistant vocal du géant américain.



Avec l’intégration de l’assistant Google, vous pourrez changer de chaîne, lancer Netflix ou aller sur YouTube uniquement avec votre voix, à condition de pour voir y mettre le prix.

