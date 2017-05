[Promo] La TV Samsung UE65KS8000 à 1790 €

Un bon plan de Darty vous permet d'acquérir ce téléviseur Samsung, qui fait partie des modèles haut de gamme 2016 du constructeur, à seulement 1790,00 € au lieu de 2299 € en temps normal. La baisse de prix est donc de 22%.



La UE65KS8000 est une grande télévision. Sa dalle LCD - plane - de 65 pouces (163 cm de diagonale) dispose d'un rétro éclairage LED assisté de la technologie Quantum Dots, qui permet d'obtenir des couleurs plus fidèles et en plus grand nombre. Pour que cela soit possible, les couleurs affichées sont gérées sur 10 bits. Grâce à la définition 4K (3 840 x 2 160 pixels), la précision des images est optimale. La technologie HDR assure en outre une meilleures restitution des détails dans les zones très sombres et très éclairées. Seule la 3D manque à l'appel.



Fonctionnant sous Tizen, le système d'exploitation de Samsung, la UE65KS8000 intègre de nombreuses fonctions connectées (Youtube, Netflix, etc.) accessibles grâce au Wi-Fi. Elle sait aussi lire de nombreux formats de fichiers multimédia et offre la possibilité d'enregistrer des programmes sur un support USB. Il est également possible de mettre en pause un programme TV momentanément. Trois ports USB sont présents aux côté de quatre connecteurs HDMI.



Le système audio de la télévision n'est pas en reste puisqu'il affiche une puissance de 2 x 20 Watts, avec un subwoofer de 20 Watts. Dernier détail pratique, tous les connecteurs sont placés sur un petit boîtier externe, ce qui facilite les manipulations.





