Terminator : Arnold Schwarzenegger confirme un sixième film

A l’occasion du festival de Cannes, interrogé par le site Screen Daily, Arnold Schwarzenegger a donné quelques nouvelles de ses prochains films et notamment le retour de la saga Terminator.

Après Terminator Genisys, cinquième film de la franchise sorti en 2015, on pensait que c’en était fini de la saga Terminator. Que nenni. Ce samedi, interrogé par le site screen daily, le comédien Arnold Schwarzenegger a annoncé qu’un nouveau film était en chantier. Celui-ci sera à nouveau produit par James Cameron, réalisateur des deux premiers volets et producteur de Terminator 2 Le Jugement Dernier. Le comédien a confirmé avoir rencontré le producteur récemment et interprétera bien à nouveau le T-800. « Il reviendra », a déclaré Arnold Schwarzenegger : « Le film avance, James Cameron a de bonnes idées pour continuer la franchise ».

Par ailleurs, le comédien a donné quelques informations sur d’autres films en chantier, comme une suite de Conandans laquelle il tournerait : « C’est actuellement réécrit, mais on compte bien le faire ». L’acteur se veut également particulièrement bienveillant à l’égard de Netflix, qui fait actuellement l’objet de nombreux débats au festival de Cannes : « J’’ai vraiment hâte de travailler avec eux, j’espère qu’on fera quelque chose ensemble ».

Le dernier film Terminator, Genisys, est sorti en juillet 2015. Réalisé par Alan Taylor (Thor Le Monde des Ténèbres) avec Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke et Emilia Clarke, il n’a rapporté que 440 millions de dollars au box-office, contre plus de 2 milliards pour Star Wars Le Réveil de la Force ou 1,7 milliard pour Jurassic World, ne se hissant qu’à la 17e place du box-office de 2015.