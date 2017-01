Tesla : la Model S P100D GT atteint le 0 à 100 km/h en 2,1 secondes

La Model S P100D de Tesla possédait déjà des caractéristiques impressionnantes. En effet, le véhicule faisait partie des bolides électriques les plus rapides du monde. Toutefois, une fois modifié pour la course, ses capacités sont encore plus stupéfiantes.



La Model S P100D est plus rapide que la FF1 de Farayday Future. Elle est capable d’afficher 0 à 100 km/ en à peine 2,34 secondes soit 0,005 seconde de moins que sa rivale. Si les performances sont impressionnantes, pour les organisateurs du Electric GT Championship, cela reste insuffisant.



Les organisateurs ont modifié plusieurs Model S P100D pour la course. Cette modification permet désormais d’accélérer encore plus rapidement. La voiture est ainsi capable d’atteindre 0 à 100 km/h en 2,1 secondes, soit 0,33 seconde de moins qu’auparavant. La différence peut paraître minime, mais elle reste conséquente dans le monde de la course.



Pour arriver à faire gagner ces secondes, la Model S P100D a été allégée. Les organisateurs ont enlevé des éléments de l’habitacle et ont réajusté les suspensions. A noter qu’en vitesse maximale, cette version peut aller jusqu’à 249 km/h maximum. Les Tesla S P100D GT seront présentes sur les circuits de Zandvoort, Mugello, Barcelona, Paul Ricard, Nurburing, Estoril et Donington Park.

>>>>>> Lire aussi : L'Autopilot de Tesla est mis hors de cause dans l'accident mortel