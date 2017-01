Tesla veut des mises à jour pour ses voitures, comme pour les smartphones

La technologie évolue constamment et les constructeurs automobiles suivent la tendance à chaque nouveau modèle. Tesla espère arriver à suivre le rythme des évolutions techniques en proposant des changements de hardware tous les ans.

« Tesla ne cessera jamais d’innover »

Le récent Tweet du PDG de Tesla, Elon Musk, laisse entendre que la société introduira d’importantes modifications matérielles à leurs voitures chaque année. « Tesla ne cessera jamais d’innover. Les gens achètent la mauvaise voiture si elles attendent cela. Il y aura de grandes révisions tous les 12 à 18 mois », avait écrit Elon Musk en réponse à un internaute sur Twitter.

On comprend le point de vue de Tesla qui essaie de repousser ses limites en matière de performances. Mais contrairement à un smartphone ou à un ordinateur, la majorité des utilisateurs espèrent que leurs voitures puissent tenir la route pour plus de 5 ans. En effet, il est difficile de dépenser des milliers d’euros dans une voiture Tesla qui vient d'être annoncée. Et de s’apercevoir, l’année suivante, qu’un modèle plus performant est disponible.

Tesla produit des voitures électriques sportives et de luxe. Sa dernière création est la Model S P100D GT qui passe de 0 à 100 km/h en 2,1 secondes.