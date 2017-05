Tesla va collecter des vidéos filmées par ses voitures

Si vous possédez une Tesla ou si vous envisagez de vous en offrir une, sachez que la compagnie collecte de courtes vidéos tournées pendant vos déplacements. Tesla est en train de déployer une nouvelle mise à jour de son logiciel Autopilot. Cette nouvelle version intègre une nouvelle fonctionnalité de partage des données et des informations des utilisateurs. Les Model S et Model X sont équipés de huit caméras qui recueillent des informations sur l'environnement autour de la voiture. L'idée de Tesla c'est d'accéder aux vidéos enregistrées par ses voitures, et d'analyser ces données dans le but d'améliorer l'Autopilot. Au moment de la mise à jour, Tesla demander à sa communauté de conducteurs de lui laisser l’accès à ces vidéos. Libre aux possesseurs de Tesla de partager ou non ces données.



Tesla insiste sur le fait que cette collecte sera complètement anonyme, sans aucune donnée qui permettrait d’identifier le conducteur ou le véhicule et surtout qu'elles ne seront utilisées qu'à des fins d'analyse. Cette méthode lui permettrait de savoir comment identifier au mieux les différents éléments de la signalisation routière comme les lignes blanches, les panneaux et le traffic en général.

