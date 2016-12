Superchargeurs V3 de TESLA, une vitesse de recharge multipliée au moins par 2

C’est encore une fois via Twitter que Elon Musk, président de Tesla, s’est exprimé sur l’avenir des produits de son entreprise. Pour cette nouvelle année Tesla a prévu de gros changements pour leur “superchargeur”, la station de recharge dédiées à leur voitures électriques. Actuellement, les stations Superchargeurs permettent de recharger un modèle S de 0 à 100% en une heure environ. Il est vrai que tout ce temps peut sembler peu commode quand on pense aux quelques minutes qu’il faut pour faire à plein dans une station essence.

Des superchargeurs bien plus rapides

Cette annonce ne semble pas avoir été préparée puisqu'elle est apparue lors d'une discussion sur Twitter. Dans un échange de tweets avec Frédéric Lambert du média Electrek une discussion à propos de la puissance des dites stations de recharge est entamée. Lambert demande alors si une alimentation de 350 kW était envisageable, Musk lui répond alors que 350kW seraient adaptés à un jouet pour enfant. On comprend aisément que Musk vise des chargeurs bien plus puissants.



Ce serait donc une énorme avancée comparée aux chargeurs actuels dispensant 150 kW, l’apport en kilowatts serait donc au moins doublé ce qui résulterait à un temps de charge divisé par deux au minimum. De plus Musk prévoit d’étendre le réseau de Superchargeur à travers le monde, il annonce un ajout d’environ 7000 stations sur le globe.



A titre de comparaison, Geneva serait en train de préparer à déployer des Bus électriques utilisant une charge “flash” de 600kW leur permettant un circuit presque sans aucune interruption. Même une pause recharge un peu plus intensive ne devrait pas durer plus de 5 minutes. Si Tesla réussissait à atteindre cette vitesse de recharge alors le principe commencerait à ressembler de plus en à un passage à la pompe à essence. Possiblement un nouvel argument de séduction face aux utilisateurs de véhicules classiques.