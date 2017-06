Tesla préparerait un service de streaming audio

Tesla aurait décidé de se lancer dans la musique. Le constructeur automobile préparerait son propre service de streaming musical. Jusqu’à présent, Tesla avait touché un peu à tout en passant par l’automobile, les panneaux solaires et les batteries. Il semblerait que le prochain domaine de prédilection soit la musique. D’après Recode, Tesla serait en discussion avec des labels de musique en vue d’une création d’un service de streaming musical.

C’est une personne en interne qui aurait délivré l’information à Recode. On ignore encore le but de Tesla derrière ce nouveau projet, mais la compagnie voudrait offrir la meilleure expérience possible à ses clients en leur permettant d’écouteur la musique qu’ils veulent quand ils veulent.

D’après d'autres sources, Tesla pourrait tout simplement intégrer un service de streaming déjà existant à ses voitures. D’autres parlent d’un service similaire à Pandora en proposant un service de radio en ligne.



